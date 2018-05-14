На матч ЧМ-2018 Испания — Португалия в Сочи раскупили все билеты

Об этом на встрече с делегацией посольства Испании в РФ сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Первый матч, который пройдет в Сочи: Испания — Португалия. Могу сказать, что сегодня все билеты уже распроданы. Сборная Испании — команда мирового уровня, показывающая превосходную игру», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что к проведению матча готовы не только службы, отвечающие за саму игру и работу стадиона «Фишт», но и медицинские организации, правоохранительные органы и служба безопасности арены.

«Я надеюсь, что после чемпионата мира болельщики из Испании по-другому откроют для себя и Сочи, и Краснодарский край, и Россию», — цитирует Кондратьева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

На Кубани более 20 медучреждений будут оказывать необходимую помощь во время ЧМ-2018.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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