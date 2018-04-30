На матч ФК «Краснодар» против «Локомотива» проданы все билеты

На встречу, которая пройдет в Краснодаре 30 апреля, продали 34 тыс. 55 билетов.

«В виду увеличения количества VIP-мест на нашем стадионе на матч попадут на 76 счастливчиков больше! Теперь вместимость нашей арены — 34 тыс. 55 мест. И у нас — SOLD OUT. Абсолютно все билеты на матч «Краснодар» — «Локомотив» проданы», — сообщает пресс-служба клуба в своем аккаунте в Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ожидается, что на матч с ФК «Краснодар» приедут более 5 тыс. болельщиков «Локомотива». В случае, если «Локо» одержит победу, он досрочно станет чемпионом России. В Краснодаре болельщиков ФК «Локомотив» бесплатно отвезут на стадион.

Полицейские обеспечат охрану порядка на матче ФК «Краснодар» — «Локомотив».

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