На матч сборных Испании и Туниса в Краснодаре продали около 30 тыс. билетов

Всего стадион ФК «Краснодар» вмещает более 34 тыс. человек.

«Уже продано около 30 тыс. билетов», — сообщил представитель арены.

Сборные Испании и Туниса примут участие в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Краснодар не вошел в число городов, которые примут матчи турнира, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня. Команда проведет открытую тренировку 8 июня, а 9 июня сыграет с Тунисом на стадионе «Краснодар». Билеты на встречу можно приобрести в кассах стадиона с 16 мая.

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