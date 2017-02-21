На матче «Фенербахче» — «Краснодар» примут повышенные меры безопасности

Правоохранительные органы Турции примут повышенные меры безопасности во время матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром», который пройдет 22 февраля.

«Подобные встречи обычно проходят при повышенных мерах безопасности. Полиция перекроет подъезды к арене «Шюкрю Сараджоглу» и будет досматривать всех приезжающих и приходящих пешком болельщиков», — сообщили в пресс-службе «Фенербахче».

На обеих дорогах к стадиону будут выставлены полицейские кордоны в 500 м от самой арены. На парковку возле арены будут пропускать только служебные машины, транспорт клубов и частные автомобили по спецпропусками. Возле стадиона в том будут дежурить в том числе отряды спецназа МВД, зона вокруг арены будет также оцеплена, внутрь охрана и полицейские будут пропускать только по билетам, сообщает Sports.ru.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил уверенность в том, что организация безопасности на матче будет на высоком уровне.

«Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», — сказали в пресс-службе УЕФА.

Предполагается, что на матче будет присутствовать офицер безопасности УЕФА, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 декабря 2016 года в Стамбуле рядом со стадионом Vodafon-Arena ФК «Бешикташ» произошло два взрыва. Жертвами стали 29 человек.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Фенербахче» прошел 16 февраля и завершился со счетом 1:0 в пользу «быков».

Фоторепортаж с домашнего матча смотрите здесь.

Источник