На матчи чемпионата мира по футболу в Сочи распродали 85% билетов

Об этом 26 апреля сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, до старта ЧМ-2018 в России осталось совсем немного времени — 49 дней.

«Мы наблюдаем огромный интерес со стороны болельщиков. Я уверен — будет полный стадион. Мы, в свою очередь, постараемся обеспечить комфорт и безопасность гостям Сочи, оправдаем надежды болельщиков», — подчеркнул Кондратьев.

Готовность стадиона «Фишт» составляет сегодня 100%. По словам губернатора, полностью выполнены работы по расширению зоны телевещателей. Завершено строительство тренировочных баз для размещения команд-участниц. В стадии доработки находятся медиацентр и ресторан зоны гостеприимства. Губернатор напомнил, что строительство временной инфраструктуры необходимо завершить в установленные сроки до 25 мая.

Кроме того, с 15 мая в постоянном режиме в «Адлер-Арене» Сочи начинает работу оперативный штаб региона, который обеспечит бесперебойную работу всех краевых служб.

«В состав штаба вошли представители от каждого органа исполнительной власти Краснодарского края. Такие же штабы до 1 мая 2018 года создадут во всех городах, принимающих футбольные сборные для решения текущих вопросов бытового характера», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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