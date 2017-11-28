На матчи ЧМ-2018 по футболу продали более 742 тыс. билетов

Завершился первый этап продаж билетов на турнир.

По итогам двух периодов продали 742,7 тыс. билетов. Отмечается, что большинство заявок поступило из России. Однако интерес со стороны зарубежных болельщиков растет: иностранцам продали 47% билетов. Лидируют болельщики из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

«Мы довольны результатами первого этапа продаж. Чемпионат мира — 2018 вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом», — сказал глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

Продажи билетов на ЧМ-2018 возобновят 5 декабря. До 31 января болельщики смогут подать заявки на билеты на отдельные матчи или на доступные билетные продукты только на сайте ФИФА. Болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов на определенные матчи, в том числе билетов четвертой категории, которые доступны только для резидентов России. Если количество заявок превысит число доступных билетов, то их будут распределять с помощью случайной жеребьевки, сообщает пресс-служба ФИФА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», продажи билетов стартовали 14 сентября. Первый период первого этапа продаж продлился до 12 октября. Второй период первого этапа продаж проходит с 16 по 28 ноября. В это время билеты продавали в порядке живой очереди.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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