На матчи ЧМ-2018 сделали ставки на общую сумму 136 млрд евро

Средний оборот ставок на матч турнира составлял примерно 2,1 млрд евро.

На финальную игру, в которой сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2, поставили в общей сложности 7,2 млрд евро. Наибольшее количество ставок было сделано на сборную Хорватии.

Общий глобальный оборот ставок на матчи чемпионата мира по футболу в России составил примерно 136 млрд евро. Данные предоставила система обнаружения мошенничества Sportradar, которая контролировала более 550 операторов ставок по всему миру, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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