На матчи ФК «Краснодар» в Лиге Европы открыли свободную продажу билетов

В октябре и ноябре на стадионе ФК «Краснодар» пройдут три матча группового этапа Лиги Европы УЕФА 2018/19.

Приобрести билеты можно пакетом на все три встречи или отдельно на каждую.

В 22:00 4 октября пройдет матч «Краснодар» — «Севилья», 8 ноября в 20:55 начнется игра «Краснодар» — «Стандард». Матч с турецким «Акхисар Беледиеспор» состоится 29 ноября и стартует в 20:55, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

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