На месте ДТП с автобусом в Темрюкском районе завершили спасательные работы

Они закончились в 17:00 26 августа.

Поисково-спасательные работы возобновилиь в 8:00. В 11:23 обнаружили тело еще одного погибшего. Всего задействовали 145 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 61 человек и 9 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

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