На месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершили поисковые работы

Об этом 18 февраля сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Специалисты обследовали площадь в 50 га, обнаружено более 4 тыс. 700 обломков самолета.

«МЧС России, Следственным комитетом и МАК подписан акт о прекращении поисковых работ на месте крушения. Все поисковые работы завершены», — сказал Полетыкин.

В российском центре судебно-медицинской экспертизы продолжается генетическая экспертиза останков погибших, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-148 упал 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

Владимир Путин отменил поездку в Сочи из-за авиакатастрофы. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших.

В списке погибших, опубликованном на сайте МЧС, 71 фамилия. Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели. МЧС ночью 12 февраля завершило спасательную операцию на месте падения Ан-148.

В авиакатастрофе погибла жительница Сочи. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева родственники погибшей получат компенсацию в 1 млн рублей.

В Следственном комитете России 12 февраля заявили, что разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было — самолет взорвался при ударе о землю.

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