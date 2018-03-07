На месте падения вертолета Ми-8 в Чечне нашли двух выживших

В Чечне 7 марта упал вертолет Ми-8.

«Сейчас нашли три тела и двух выживших людей. Остальных ищут», — сказал источник в правоохранительных органах.

Ранее другой источник заявлял, что всего на борту были девять человек, из которых как минимум пять погибли. По его информации, вертолет принадлежал пограничникам.

Официальные данные о погибших и пострадавших пока не озвучивались, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщили о том, что при падении вертолета в Чечне погибли до восьми человек.

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