На месте пожара в Сочи работает съемочная группа «Кубань 24»

Там горит многоквартирный дом. Пожар начался около 18:00.

По данным МЧС, огонь охватил свыше 500 кв. м мансардного этажа. Спасатели эвакуировали 50 человек, это жители дома. Пламя пытаются остановить одновременно из четырех стволов «Дельта».

На месте ЧП работает съемочная группа телеканала «Кубань 24». Последние подробности по телефону рассказал собственный корреспондент Максим Емельянов.

«Верхние помещения выгорели очень быстро. Огонь пошел вниз, он достиг уровня третьего этажа. На месте уже работают десять пожарных расчетов. Тушить возгорание сложно. Несколько часов назад в Сочи усилился ветер. Он буквально сносит потоки воды. В МЧС делают все, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние постройки. По предварительным данным, из здания успели эвакуировать всех людей, там сейчас никого нет», — сказал Емельянов.

По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Съемочная группа следит за ситуацией в Сочи. Все подробности «Кубань 24» расскажет в следующем выпуске «Фактов».

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