На месте пожара в ТЦ Кемерова спасатели завершили поисковую операцию

Спасатели днем 27 марта сообщили о завершении поисковой операции на месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Поисковая операция завершена. Все фрагменты тел на месте пожара собраны», — цитирует источник «Интерфакс».

Спасатели обнаружили останки 64 погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

«Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в Следственный комитет», — цитирует замглавы МЧС ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», активисты отметили, что сейчас в социальных сетях ходит много слухов о количестве погибших. Владимир Путин заверил, что все озвученные официальными ведомствами данные тщательно проверены и достоверны. Президен РФ Владимир Путин заявил, что следователи по пожару в Кемерове отработают по полной программе.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в ТЦ. Путин назвал причинами происшествия халатность и разгильдяйство.

В Кемерове открыли счет для помощи семьям пострадавших при пожаре в ТЦ.

В Краснодаре 27 марта в 19:00 у войскового собора Александра Невского пройдет мероприятие в память о погибших в Кемерове с участием молодежи, казачества, общественных организаций, жителей города. Прямое включение с места событий на телеканале «Кубань 24» запланировано на 19:30.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. В СК 27 марта сообщили, чтозадержанным по делу о пожаре в ТЦ Кемерова предъявили обвинения.

Все новости по теме:

Пожар в ТЦ Кемерова

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник