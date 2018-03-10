На месте взрыва в краснодарской пятиэтажке завершены поисковые работы

Эвакуированным жителям оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия поисковые работы завершили. Сейчас продолжают разбор завалов. Все эвакуированные жители находятся в пункте временного размещения. Им оказывают всестороннюю помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели, следователи, полиция, Росгвардия, медики.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку.

Телеканал «Кубань 24» покажет спецвыпуск программы «Факты» о взрыве в пятиэтажке. Смотрите спецвыпуск 10 марта в 14:25.

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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

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