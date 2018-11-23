На международном фестивале «Зодчество» победил проект из Краснодара

В Москве подвели итоги XXVI Международного архитектурного конкурса, на который были номинированы более 450 работ.

Краснодар представил на фестивале макет концепции реконструкции и развития улицы Красной. Проект предполагает реконструкцию улицы — от собора Александра Невского до кинотеатра «Аврора». Архитекторы реализовали идею соблюдения принципа кварталов с узнаваемым силуэтом застройки, архитектурным стилем.

Краснодарский край получил «Золотой знак» в номинации «Лучшие архитектурные практики», сообщается на сайте фестиваля.

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