На МКС для экспериментов привезут бактерию кишечной палочки

Запуск корабля Cygnus состоится 12 ноября.

Экипаж МКС будет изучать, как микрогравитация влияет на способность бактерий размножаться. В рамках миссии также исследуют устойчивость кишечной палочки к антибиотикам, сообщили в НАСА.

Отмечается, что иммунная система астронавтов в условиях микрогравитации ослабляется, поэтому кишечная палочка для них крайне опасна. С помощью эксперимента ученые надеются найти эффективные средства для защиты здоровья экипажа во время длительных полетов.

Грузовик Cygnus должен был отправиться к МКС 11 ноября, однако за минуту до старта был отложен на сутки. Причиной стало появление воздушного судна в непосредственной близости от пусковой площадки, сообщает «Лента.ру».

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