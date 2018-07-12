На МКС отправили наноспутники, собранные в сочинском «Сириусе»

Дети, работавшие над их созданием, присутствовали при запуске корабля «Прогресс МС-09» с космодрома Байконур.

Перед отправкой на МКС аппараты прошли все необходимые процедуры проверки на базе лабораторий «Сириуса» и в РКК «Энергия». Отправка спутников в самостоятельный полет запланирована на август во время выхода космонавтов в открытый космос.

Аппараты разработали участники проектной программы «Большие вызовы — 2017». Сейчас в образовательном центре продолжается работа над созданием следующих аппаратов серии «СириусСат».

Группировка из нескольких запущенных в космос научно-образовательных спутников и сеть наземных станций позволит ученым и специалистам наблюдать в режиме реального времени состояние «космической погоды» на низкой орбите одновременно в разных частях околоземного пространства. Данные с детекторов частиц и телеметрию служебного борта смогут получать и анализировать также учащиеся космических кружков и радиолюбители, используя работающие в радиолюбительском диапазоне наземные станции, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Прогресс МС-09» 10 июля в 00:51 стартовал с 31-й площадки космодрома «Байконур» и впервые в истории добрался до Международной космической станции за 3,5 часа.

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