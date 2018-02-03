На МКС установили новый рекорд по длительности пребывания в открытом космосе 

Российские космонавты из экипажа Международной космической станции Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров успешно завершили первый в этом году выход в открытый космос.

Основной задачей выхода стала установка приемного устройства широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны служебного модуля «Звезда», которая позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации на российский сегмент с Земли через отечественные спутники ретрансляции системы «Луч».

Космонавты столкнулись с рядом трудностей при демонтаже старого приемника, который пробыл в космосе 17 лет. Изначально при запуске на орбиту модуля «Звезда» его демонтаж в космосе не предполагался. Космонавты с трудом открутили ряд гаек — в этом месте обшивки станции неудобно работать и ранее туда выходы не выполнялись.

Космонтавты пробыли в космосе восемь часов и 13 минут.

Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому. В декабре 2013 года они пробыли в космосе восемь часов и семь минут, сообщает ТАСС.

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