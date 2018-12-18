На модернизацию дорог в Краснодарском крае Правительство РФ выделит 270 млн рублей

На эти деньги планируют отремонтировать 81 км улично-дорожной сети в семи районах края.

Краснодарский край вошел в число 27 регионов России, которым в текущем году правительство выделит средства на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог регионального или местного значения.

Таким образом, в крае увеличат протяженность дорог, соответствующих стандартам. Например, в число дорожных норм входит поддержание чистоты, устранение дефектов и трещин, нанесение разметки.

«Планируется отремонтировать 11 дорожных участков. Финансирование начнется в этом году, но завершатся работы в следующем. На реализацию этой программы из бюджета края также будет выделено более 935 млн рублей. Общие затраты составят более 1,2 млрд рублей», — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Всего регионам выделили около 12 млрд рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Деньги распределяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», край в 2019 году получит более 3 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. В Краснодаре планируют отремонтировать более 68 км дорог. В предварительный перечень, сформированный с учетом предложений жителей, вошли 52 участка улично-дорожной сети и пригородных населенных пунктов.

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