На Мостовском дробильном заводе погасили 20 млн рублей долгов по зарплате

Руководителя организации привлекли к уголовной ответственности.

Во время проверки прокуратура установила, что в НАО «Мостовской Дробильно-сортировочный завод», производящем песчано-гравийную смесь, с мая 2016 года по февраль 2017 года 139 работникам не выплачена зарплата в размере более 20 млн рублей. При этом организация получала доход, но деньги тратились на нужды предприятия. При этом генеральный директор платил зарплату работникам по остаточному принципу, большую часть направляя себе.

В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело о частичной и полной невыплате зарплаты, сокрытии доходов, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями и злостном неисполнение решения суда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суд направили заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате. Несмотря на то, что с 1 августа завод находится в процедуре конкурсного производства, принятые меры позволили погасить задолженность.

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