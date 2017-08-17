На мосту через Керченский пролив предложили проводить массовые забеги

С такой инициативой выступил Росавтодор.

«Мы готовим предложения, чтобы сделать регулярный забег после ввода объекта в эксплуатацию. Здесь нужно внимательно посмотреть по безопасности, это особый режим эксплуатации объекта. До открытия, до ввода в эксплуатацию мы вряд ли сможем это организовать», — заявил глава Росавтодора Роман Старовойт, выступая на форуме «Территория смыслов».

Он отметил, что проводить забеги на мосту можно, организовав реверсивное движение. По его мнению, лучшее время для марафонов — апрель, до наступления туристического сезона.

«Готовим такие предложения, поддержки пока не нашли, но желающих пробежать много», — цитирует Старовойта ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Вернуться на ленту

Источник