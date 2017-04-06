На мосту в станице Нижнебаканской ввели режим реверсивного движения

На автомобильной дороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский с 6 апреля из-за ремонта ввели реверсивное движение на участке около 100 м.

Работы будут организованы в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных ресурсов людей и техники для их завершения до начала высокого курортного сезона в Краснодарском крае, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

На этапе ввода реверсивного движения на мосту заменят балки пролетного строения и переходные плиты мостового сооружения. Мост в станице Нижнебаканской находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. В последний раз реконструкция сооружения проводилась 41 год назад.

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