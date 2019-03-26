На набережной Новороссийска установили новые гранитные шары

В январе хулиганы скинули предыдущие шары в море. Ущерб уже возместили.

Шары установили специалисты МБУ «Благоустройства и санитарной очистки города», сообщил в своем аккаунте в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на набережной Новороссийска неизвестные похитили девять малых архитектурных форм — каменных шаров, которые перегораживали проезд. Вес каждого — около 200 кг. Администрация города подала заявление в полицию. Глава города Игорь Дяченко распорядился проверить дно моря возле набережной и поднять шары в случае их находки.

Нарушители сняли происходящее на видео. Запись опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как бетонные шары катят ногами по плитке и сбрасывают в море.

Личности причастных к произошедшему установили.