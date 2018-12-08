На набережной Геленджика начали устанавливать насосы на ливневых выпусках

Работы проводят в центральной части города, на улицах Крымской, Гринченко, Грибоедова и Курзальной.

Насосы устанавливают в рамках проекта по сохранению экологии морской бухты.

По словам главы Геленджика Алексея Богодистова, для этого важно не допускать сброса в акваторию загрязненных сточных вод.

«В настоящее время на ливневых выпусках устанавливаются перекачивающие насосные станции. Эти станции будут собирать стоки и далее транспортировать их на очистные сооружения города», — написал он в Instagram.

Всего в разных районах Геленджика построят 12 таких станций. Их планируют ввести в эксплуатацию до начала следующего курортного сезона.

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