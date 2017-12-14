На набережной Туапсе закрыли въезд для транспорта

Работники дорожного ремонтно-строительного управления 14 декабря установили ограждение.

По итогам решения городской комиссии по безопасности дорожного движения, на дороге, ведущей к набережной, появится запрещающий знак.

С такой просьбой в администрацию обращались жители. Они были обеспокоены тем, что на отремонтированную набережную заезжают автомобили, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи перекрыли проход к Морпорту. Ограждение поставили арендаторы, чтобы защитить территорию от рыбаков.

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