На набережной Геленджика установят пункты для полицейских и казаков

Мэр Геленджика Виктор Хрестин в апреле поручил установить на набережной отдельные стационарные пункты для сотрудников полиции и казачества.

Такое решение он принял по результатам заседания краевого Совета безопасности.

«Это будут дополнительные места, куда, в случае экстренной ситуации, смогут обратиться жители и гости курорта. Не лишним было бы такие же пункты установить и на объектах санаторно-курортного комплекса, расположенных в районе набережной. На особый контроль возьмут объекты размещения приезжих граждан, а также садоводческие товарищества и гаражные кооперативы», — пояснил Хрестин.

По его словам, с населением усилят информационную работу по вопросам безопасности.

«Установим дополнительные рекламные щиты с телефонами экстренных служб, будем доводить информацию до сведения жителей через ТОСы, актив, управляющие компании. Только общая бдительность поможет уберечь от бед», — отметил мэр.

Сейчас для обеспечения безопасности на курорте установлено более 400 камер видеонаблюдения и 19 комплексов экстренной связи. Всю информацию с них круглосуточно направляют в ситуационный центр «Безопасный город». До начала курортного сезона планируют приобрести еще 95 цифровых камер, а также подключить к системе «Безопасный город» девять организаций, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Геленджика Виктор Хрестин 4 апреля поручил усилить контроль над безопасностью в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 апреля провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. На совещании в Краснодаре присутствовали правоохранители, представители казачества и главы районов. Глава Кубани предложил провести совместные учения полиции и казаков.

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