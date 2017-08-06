На научной ярмарке в Сочи Чубайс купил спрей для разглаживания пиджака

Заплатить за товар можно было принятой на мероприятии валютой — нанокотиками.

Научная ярмарка проходила в рамках технологического молодежного форума «Наноград 2017» в образовательном центре «Сириус» в Сочи. На закрытии форума его участники презентовали не только свои идеи, но и вещи, полученные с помощью нанотехнологий.

Внимание председатель правления Роснано Анатолия Чубайса привлекло предложение молодых ученых, работавших над упаковкой для водоотталкивающих веществ и спрея для разглаживания тканей.

«Это жидкий утюг, распыления одного флакона которого хватит, чтобы «погладить» тот же пиджак несколько раз. В поездках действительно помогает», — рассказала студентка второго курса Высшей школы экономики Анастасия Аминова.

Однако у главы Роснано было только 10 нанокотиков, которые он получил за выполнение обязанностей эксперта «Нанограда». Этого не хватало на два флакона спрея. Чубайс попросил продать товар за полцены, так как планирует его рекламировать, и получил желаемую скидку.

В технологическом форуме «Наноград», который проходил в образовательном центре центре «Сириус» с 28 июля, принимали участие 270 школьников из 26 регионов РФ. В финал попали пять проектов, которые, по мнению экспертов, могут после доработки выйти на уровень технологических стартапов, сообщает ТАСС.

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