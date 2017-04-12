На новом краснодарском фрешмаркете началась пасхальная ярмарка

В Краснодаре к пасхальному столу купить домашние яйца, свежую рыбу и мясо, а также овощи, фрукты, мед, варенье и другие продукты жители могут на новом фрешмаркете «Ярмарка Центральная».

На прилавках — только натуральные продукты кубанских производителей.

«Сюда не первый раз уже приезжаю, меня все устраивает. Бесплатная парковка, цены довольно-таки приемлемые, и качество товара, самое главное, очень нравится. Плюс когда заходишь, здесь чистенько, нет ни дождя, ни ветра», — сказала жительница Краснодара Инна Крикунова.

Купить все и сразу к празднику, а главное — по приемлемой цене, можно на подземном этаже жилого комплекса «Центральный». Ярмарка работает каждый день. Вход к торговым рядам — с улицы Рашпилевской. За покупками можно приехать и на автомобиле — проблем со стоянкой не будет, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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