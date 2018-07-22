На Новороссийскую военно-морскую базу после учений вернулись два судна

Экипажи кораблей выполняли курсовые задачи на морских полигонах.

В пункт постоянного базирования вернулись малые противолодочные корабли «Поворино» и «Ейск».

Они выполняли план боевой подготовки, отрабатывая элементы курсовой задачи по действиям корабля в море по предназначению.

Экипажи провели корабельное учение по поиску, обнаружению и уничтожение подводной лодки условного противника, а также успешно выполнили артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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