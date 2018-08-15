На Новороссийскую военно-морскую базу вернулись два судна после учений

Малые противолодочные корабли «Поворино» и «Ейск» провели учебные стрельбы по воздушным и береговым целям.

Они принимали участие в зачетном тактическом учении на морских полигонах Черного моря.

Экипажи кораблей выполнили стрельбы по воздушным целям из зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА», а также применили артиллерию по морскому буксируемому щиту, который имитировал корабль условного противника.

Также они провели ракетные стрельбы по береговым целям, поразив все типы мишеней, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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