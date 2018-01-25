На обновление парка «Краснодар Водоканала» за два года потратили 50 млн рублей

Автопарк предприятия получил десять современных машин. Ключи от спецтехники сотрудникам «Водоканала» 25 января вручили в краевой столице.

Новые машины помогут специалистам еще быстрее справиться, например, с порывом в трубах или найти и обследовать артезианские скважины. Грузовики, маленькие бульдозеры и легковые автомобили приступят к работе в ближайшее время.

«Есть ряд единиц, которые обеспечивают комфортную доставку персонала на отдаленные объекты. Кроме того, есть техника, которая будет использоваться в специальных операциях. Это вопросы, касающиеся замены насосного оборудования и ремонта скважинного оборудования», — сказал генеральный директор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко.

В «Водоканале» постепенно меняют старые машины на более современные, только за 2016 и 2017 годы на техническое перевооружение потратили почти 50 млн рублей.

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