На обучение одного ребенка в Академии ФК «Краснодар» клуб тратит 1,5 млн рублей в год

Об этом рассказал директор Академии Арам Фундукян в выпуске блога «Красава» футболиста и телеведущего Евгения Савина.

Журналист провел сутки в компании юных футболистов, изучил их расписание и образ жизни. В образовательное учреждение попадают дети в возрасте 12 лет. Как правило, в Академию зачисляют по 60 мальчиков одного возраста.

По словам Фундукяна, содержание одного ребенка в год обходится в 1,5 млн рублей.

«Бюджет — не тайна. Это где-то около 8 млн долларов в год», — уточнил он.

Фундукян отметил, что владелец клуба Сергей Галицкий ежедневно посещает Академию и следит за всеми командами клуба.

На строительство школы, которое заняло полтора года, потратили 65 млн долларов. Сейчас на территории комплекса находятся 13 натуральных полей, пять искусственных, десять коттеджей для проживания детей, четырехэтажная столовая, восстановительный центр.

«Не хватает стадиона для команды «Краснодар-2″, пары-тройки натуральных полей. По мнению Сергея Николаевича, еще не хватает искусственного поля с подогревом. Все это уже строится», — добавил Фундукян.

Как написал интернет-портал «Кубань 24», РФС по итогам сезона-2017/18 вручил Сергею Галицкому награду за вклад в развитие футбола.

В матче с «Уралом» победу «Краснодару» принесли воспитанники клубной Академии Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. В этой же встрече за основную команду дебютировал еще один выпускник Артем Голубев.

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