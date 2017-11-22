На очередной сессии ЗСК в Краснодаре примут бюджет на 2018 год

Парламентарии 22 ноября соберутся на третью сессию шестого созыва.

Депутаты рассмотрят постановление «Об индикативном плане социально-экономического развития края» на следующий год и проголосуют за главный финансовый документ региона — примут бюджет на 2018 год.

Одним из важных вопросов заседания станет курортный сбор. Его на Кубани планируют ввести по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Если за принятие закона выскажется большинство депутатов, деньги с туристов, в рамках эксперимента, начнут взимать в восьми муниципалитетах региона. Минимальный размер — десять рублей с человека в сутки. Жителей Кубани от сбора освободят.

Всего в повестке дня около 60 вопросов. Кроме того, сегодня в стенах ЗСК пройдет День Успенского района. Местные предприятия и фермеры покажут свою продукцию и расскажут об успехах муниципалитета.

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