На одном из курортов Красной Поляны организовали раздельный сбор мусора

31 мая в 09:18

За зиму на склонах собрали около 1 тыс. куб. м картона и пластика. И все это в промышленной зоне, в том числе на участках, которые принадлежат предпринимателям.

В ближайшее время к уборке подключатся отдыхающие — на Красной Поляне активно развивается экологический туризм: прокладываются новые тропы, обустраиваются видовые площадки для фотографирования у природных объектов, в районе русла реки Менделихи начал работать парк, в котором можно увидеть три водопада. До конца года планируется проложить дорогу еще к двум.

«Здесь хорошая атмосфера, прекрасные виды, природа. У нас просто море впечатлений, мы в восторге», — сказала туристка из Подольска Анна Павленко.

Парк водопадов расположен на южном склоне хребта Аигба на высоте около 1,5 тыс. м над уровнем моря. Климат здесь очень мягкий: место со всех сторон окружено горными хребтами. Путешественники в зависимости от уровня подготовки и желания могут выбрать одно из двух направлений для прогулок. Протяженность большого круга — 1,5 км, пройти его можно за 1,5 часа. Малая экологическая тропа вдвое короче.

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