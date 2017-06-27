На ограждение на дороге Москва — Новороссийск выделят 397,2 млн рублей

Защитное сетчатое ограждение установят на палатном участке трассы М4 «Дон».

На выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждения будет израсходовано 397,2 млн рублей. Заявка ООО «Дорожно-инвестиционная компания» на проведение открытого одноэтапного конкурса размещена на сайте российской электронной площадки «РТС Тендер».

Монтаж защитных систем будет проходить в рамках комплексного обустройства, реконструкции, содержания, ремонта, в том числе капитального, а также эксплуатации на платной основе трассы М4 «Дон» от Москвы до Новороссийска на участках 1091,6 – 1319, 1091,6 – 1119,5, 1119,5 – 1319 км.

Заявки рассмотрят 12 июля. Итоги аукциона будут подведены 13 июля, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае разработали тарифы для платных дорог. К 2030 году в России планируют построить до 15 тыс. км высокоскоростных платных дорог, в числе которых трасса Сочи — Новороссийск.

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