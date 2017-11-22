На оператора телеканала «Кубань 24» напали охранники торгового центра

Сотрудник телеканала снимал массовую эвакуацию людей из-за звонка о взрывном устройстве рядом с торговым центром в Краснодаре.
Неожиданно к нему подошли двое охранников, они начали закрывать объектив камеры и требовать уйти с частной территории. Так они назвали тротуар в центре города напротив торгового центра. Законы о СМИ они придумывали на ходу.
— И на телефон тоже нельзя снимать.
После настойчивых требований оператора позвать полицию охранники вызвали сотрудников ЧОПа. Они угрожали сломать оборудование.
Охранники ушли только после команды коллег по рации оставить оператора в покое.
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