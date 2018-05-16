На открытии курортного сезона в Геленджике выступит Митя Фомин

Вечерний гала-концерт «Карнавала — 2018» состоится 2 июня.

Участие в карнавале примут более 1,5 тыс. артистов из Москвы, Ставропольского края, Ростовской области. На сцене выступит народный ансамбль танца «На ростанях» из Беларуси. Хэдлайнерами концерта станут певцы Митя Фомин и Александрос Тсопозидис. Завершится карнавал фейерверком над Геленджикской бухтой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике 2 июня на набережной, площадях и в скверах жителей и гостей будут развлекать аниматоры и сказочные персонажи, развернутся ярмарки и выставки, пройдут интерактивные программы. В вечерней программе карнавала световое и пиротехническое шоу, бразильские танцы.

Впервые на карнавале в Геленджике будет массово исполнен французский канкан. На карнавал приедут делегации из двух городов-побратимов — кипрского курорта Айя-Напы и из французского Ангулема.

Карнавал в Геленджике посвятят античности, чемпионату мира и волонтерам. У жителей курорта попросили архивные фотографии для «Карнавала — 2018».

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