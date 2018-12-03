На открытии офиса банка «Центр-инвест» в Краснодаре представили выставку картин

В этом году краснодарский филиал банка отметил 15-летие.

По словам специалистов, клиенты оценят не только творческое оформление нового здания, но и широкий спектр услуг. Офис представляет новые форматы банковского обслуживания. Например, оборудование по сбору биометрических данных, которое открывает доступ к инновационным финансовым сервисам и цифровым технологиям. Также в здании есть кофейня для клиентов офиса. Как отмечают эксперты, цифровизация банковских услуг поможет предпринимателям Кубани работать эффективней.

«Для того, чтобы мы были и дальше готовы развивать этот бизнес, мы все наши социально образовательные проекты упаковали в акселератор банка «Центр-инвест», который представляет собой функционал, включающий в себя не только финансовую поддержку, но и консультационную, юридическую помощь, помощь наставников для того, чтобы новое поколение предпринимателей как можно меньше повторяло ошибки старшего поколения», — сказал председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков.

Банк имеет широкую сеть филиалов на Кубани. Он входит в число лидеров по ипотечному кредитованию, развитию малого и среднего бизнеса, а также развитию стартапов, строит работу на принципах корпоративной, экологической и социальной ответственности, а также развивает социальные проекты. В первую очередь это повышение финансовой грамотности жителей края, стипендиальные программы для студентов и помощь многодетным семьям.

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