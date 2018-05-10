На открытии Павловского ипподрома выступит Михаил Шуфутинский

Скаковой сезон в Павловском районе откроется 12 мая.

Начало программы — в 12:00. Зрители увидят восемь скачек с участием лошадей английской, арабской и ахалтекинской чистокровных пород. Он соревнованиях выступит победитель приза президента РФ жеребец Конард Лорд.

Артисты конного театра Краснодарского ипподрома покажут номера казачьей джигитовки, вольтижировки, рубки лозы. Весь день праздник будет сопровождаться большой концертной программой. На сцену выйдет Михаил Шуфутинский.

Для детей организуют площадку с батутами. Пройдут соревнования по перетягиванию каната и гиревому спорту. Состоится розыгрыш призов. Вход свободный.

Павловский ипподром — второй в Краснодарском крае и седьмой сертифицированный в России. Впервые на скачки выделили призовой фонд от краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба Краснодарского ипподрома.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Павловский ипподром в прошлом году получил аккредитацию на проведение соревнований.

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