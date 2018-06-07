На открытии сезона в Анапе пройдет лотерея с большим призовым фондом

Здесь разыграют билеты на звездный концерт в «Летней эстраде» и на новинки проката в кинотеатр, морские прогулки на теплоходе, абонементы в фитнес-клуб, сувениры.

С 11:00 10 июня на площади около здания городской администрации стартует концертная программа. Среди зрителей будут проводиться конкурсы и викторины, за участие в которых можно будет получить лотерейный билет. Розыгрыш начнется в 19:00 на площади.

Лотерея пройдет в рамках открытия сезона-2018 и туристического фестиваля «Античное наследие России», сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе открытие курортного сезона отпразднуют 10 июня. В празднике примет участие делегация из греческой Ларисы. Накануне открытия сезона на курорте привели в порядок пляжи.

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