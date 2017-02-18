На открытии военных игр в Сочи флаги команд понесет рота почетного караула

В Сочи на церемонии открытия Всемирных военных игр 22 февраля флаги стран-участниц будут нести военнослужащие роты почетного караула Преображенского полка.

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время осмотра арены «Ледяной куб», где будет проходить мероприятие.

«Принято решение, что рота Почетного караула будет нести флаги команд во время парада на церемонии открытия», — сказал замминистра.

Планируется, что праздничного шоу продлится около двух часов. Для этого смонтировано более 50 т оборудования. Ожидается, что в театрализованном представлении будут задействованы около 200 человек, в том числе армейские творческие коллективы.

Панков встретился с волонтерами, которые будут оказывать помощь участникам и гостям мероприятия. Он призвал их быть отзывчивыми и ответственными.

«От вас зависит очень многое. В том числе и в ваших руках организация Игр. Я вас прошу быть предельно собранными, ответственными, дисциплинированными и отзывчивыми», — отметил замминистра.

Он выразил надежду, что мероприятие пройдет на достойном уровне, сообщает ТАСС.

Как писал интернте-портал «Кубань 24», III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Для зрителей организуют культурную программу.

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