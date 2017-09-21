На оздоровление «БИНБАНКА» уйдет от трех до восьми месяцев

Накануне ЦБ сообщил, что собственник «БИНБАНКА» попросил регулятор о его санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» и Акционерного общества «РОСТ БАНК». В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

В ЦБ заверили, что «БИНБАНК», «РОСТ БАНК», а также другие входящие в группу банки — «БИНБАНК диджитал» и «Уралприватбанк» — продолжат работу в обычном режиме. Банк России будет их финансировать, гарантируя отсутствие проблем в работе.

Это будет уже второй случай санации через новый механизм, при котором ЦБ входит в капитал оздоравливаемого банка. Первым стал «ФК Открытие».

Совладелец банка Микаил Шишханов заявил, что финансовое оздоровление «БИНБАНКА» займет от трех до восьми месяцев.

«БИНБАНК» был основан в 1993 году, его ключевые акционеры — Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев с общей долей владения 96,452% голосующих акций. На начало августа «БИНБАНК» занимал 11-е место среди российских банков по размеру активов — 1,2 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».

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