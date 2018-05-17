На переговорах в Сочи Путин и Асад обсудили политическое урегулирование в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к политическому урегулированию в республике.

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Асад отметил успех сирийской армии в борьбе с террористическими формированиями, что позволило улучшить ситуацию в стране и открыть двери для политического процесса.

Глава Арабской Республики отметил, что процесс в Сирии должен идти параллельно с борьбой с террористическими формированиями. Асад добавил, что Дамаск направит своих представителей в ООН для формирования конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии.

Главы государств также обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам Сирии и работы по экономическому восстановлению республики, сообщают «Известия».

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