На перекрестках в Краснодаре появятся диагональные пешеходные переходы

В краевой столице завершается работа по организации диагональных пешеходных переходов на нескольких перекрестках.

Об этом рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения МВД России по Краснодару Дмитрий Абрамкин.

«На перекрестках улиц Московской и Зиповской, Московской и 40-летия Победы, Ставропольской и Вишняковой на светофорах уже отрегулированы временные интервалы, удобные для диагонального движения пешеходов. Осталось дело за малым — нанести желтую разметку. Эти работы приостановлены в связи с осадками. Наносить краску сейчас бесполезно, все уйдет со снегом. Но в ближайшее время, как восстановится погода, работы будут завершены», — уточнил он.

Абрамкин добавил, что в случае поломки светофора или его функционирования в режиме желтого мигания, вступают в силу общие правила дорожного движения: безусловный приоритет пешеходов, которые при наличии разметки даже в условиях неработающего светофора сохраняют право передвигаться по диагонали.

«Водители автотранспортных средств должны будут уступить им движение, а дальше руководствоваться знаками, установленными перед перекрестком», — цитируют Абрамкина «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые поправки в ПДД, вводящие диагональные пешеходные переходы на перекрестках, вступили в силу еще в 2015 году.

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