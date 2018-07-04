На период проведения матча Россия – Хорватия интерес туристов к Сочи вырос на треть

В день проведения игры четвертьфинала ЧМ-2018 7 июля на курорте ожидают рекордное число гостей.

Число броней на эту дату выросло на 65% по сравнению с прошлым летом. Также увеличилось количество бронирования мест жилья в Анапе, Геленджике, Ейске.

Сочи полностью готов к очередной встрече с болельщиками. На стадионе «Фишт» функционируют 69 информационных и коммуникационных систем, благодаря которым болельщики не испытывают неудобств с мобильной связью, интернетом. Сеть Wi-Fi рассчитана на полную загрузку стадиона – 45 тыс. подключений одновременно. Для усиления безопасности на стадионе работает более 2 тыс. камер видеонаблюдения.

Для исключения заторов автомобилей на дорогах и большого скопления людей на входных группах стадиона, в день матча болельщикам рекомендуют прибывать к «Фишту» заблаговременно, желательно за три часа до начала игры.

Проход на стадион невозможен без паспорта болельщика – FAN ID. На сайте МВД России в разделе FIFA 2018 размещен полный перечень предметов, запрещенных к проносу на матчи. Гостям чемпионата рекомендуют заранее с ним ознакомиться. Для удобства болельщиков на «Фиште» будут работать камеры хранения, куда можно будет поместить, например, габаритные вещи.

Во время проведения мундиаля к Олимпийскому парку сможет подъезжать только транспорт, имеющий аккредитацию. Ограничение будет действовать до 8 июля включительно. В день матча 7 июля будет продлена работа общественного транспорта до 2 часов ночи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи перекупщики завысили стоимость билетов на матч Россия — Хорватия в 12 раз.

На четвертьфинал ЧМ-2018 на курорт приедут около 10 тыс. болельщиков сборной Хорватии.

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