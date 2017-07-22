На пляжах Анапы снесут 13 самостроев

Решение об этом было принято 21 июля.

Собственники нелегальных сооружений до 28 июля сами могут освободить захваченные места на муниципальных землях общего пользования.

К 31 июля все навесы, роллеты и настилы для реализации сезонных товаров, определенные как самострои, будут демонтированы – добровольно или принудительно. В последнем случае незаконные постройки переместят на специально организованную площадку для хранения.

За своим оборудованием хозяева-нарушители смогут обратиться в течение полугода, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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