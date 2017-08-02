На пляжах курортов Кубани появится бесплатный Wi-Fi

Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С этого года на Азово-Черноморском побережье края начнется работа по обеспечению бесплатным доступом к сети Интернет по беспроводным сетям. Мы планируем, что до 2019 года бесплатный Wi-Fi появится на всех морских пляжах региона, а это около 500 территорий. Это значит, что каждый желающий, будь то житель края или человек, который приехал к нам отдохнуть, сможет совершенно бесплатно подключиться и свободно выйти в Интернет», — сказал глава региона.

По его словам, уже в этом курортном сезоне бесплатным Wi-Fi смогут воспользоваться туристы на пляжах Имеретинского курорта, Джубги и поселка Ольгинка. Позже беспроводная сеть станет доступна в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском районах.

«Я неоднократно говорил и еще раз повторюсь: чтобы соответствовать стандартам мировых курортов, необходимо удовлетворять возрастающий спрос населения на путешествия, предоставлять туристам качественный отдых. Проект беспроводного доступа в Интернет мы запускаем летом, в сезон отпусков, когда пляжи пользуются особой популярностью», — цитирует Кондратьева ТАСС.

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