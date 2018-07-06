На пляжах Сочи ночью после матча Россия — Хорватия будут дежурить спасатели

Каждый день в городе на дежурство заступают больше 2 тыс. спасателей. Кубанским сотрудникам МЧС помогают коллеги из Ростова.

Они дежурят на пляжах, в черте города и на стадионе «Фишт». Еще до начала чемпионата мира специалисты проверили каждый сантиметр арены, и в перерывах между матчами спасатели не выпускают стадион из виду.

«Стадион «Фишт» готов к выполнению задач с точки зрения безопасности, в том числе пожарной. Все системы работают в адекватном режиме, находятся в рабочем состоянии. Каждый сектор и каждый вход находятся под нашим четким наблюдением», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Во время проведения чемпионата мира кубанские спасатели перешли на работу в режиме повышенной готовности. Он сохраняется сейчас не только в Сочи, но и в Геленджике, где до сих пор базируется шведская сборная. Сотрудники МЧС несут круглосуточное дежурство.

Особое внимание уделяется безопасности в фан-зонах, на вокзалах, транспортных развязках, в отелях и на тренировочных площадках. А в день матча Россия — Хорватия 7 июля спасатели, ожидая большой наплыв болельщиков, будут дежурить на пляжах и ночью.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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