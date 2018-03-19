На пляжах Туапсинского района будут проводить утреннюю гимнастику

Новое направление в организации активного отдыха туристов решили развивать в предстоящем курортном сезоне.

Утреннюю гимнастику будут проводить ежедневно для купальщиков на всех муниципальных пляжах. Зарядка будет проходить под руководством инструкторов. Все отдыхающие смогут под музыку в течение получаса выполнять упражнения общеукрепляющего комплекса.

Задачу ввести обязательную пляжную гимнастику поставил глава района Анатолий Русин. Прошлым летом гимнастика проводилась в поселке Новомихайловском. По признанию отдыхающих, утренняя разминка на берегу моря делает отдых на курорте более комфортным, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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