На пляжах Туапсинского района появились фоторамки

Конструкции установили на пляже в поселке Новомихайловском и на центральном пляже Туапсе.

Рамки расположены так, что фотографии получаются на фоне моря. На них изображены бренд курорта, а также указана ссылка на страницу «Курорты Туапсинского района» в Instagram и хэштег-признание в любви местным курортам. Хэштег можно добавить при публикации своего снимка в соцсетях.

Как рассказала начальник управления по развитию курортов администрации района Людмила Варваштян, новинка позволит познакомить гостей с недавно разработанным логотипом Туапсинского взморья и с размещенной в интернете информацией о курортных предложениях района.

В ближайшее время фоторамки появятся на всех муниципальных пляжах, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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